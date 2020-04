Auguri di De Luca a De Mita: "L'ho sentito, di ottimo umore" Dopo un piccolo intervento, l'ex premier potrebbe essere dimesso già domani

L'ex Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita potrebbe essere dimesso già nella giornata di domani. De Mita è stato posto in osservazione nel reparto di cardiologia del "Moscati" e sottoposto ad una serie di esami diagnostici che hanno confermato l'insorgenza di una lieve ischemia, subito ricondotta alla normalità con un piccolo intervento. Numerosi i messaggi di auguri giunti all'ex leader della Dc da ogni parte d'Italia tra cui quelli del governatore De Luca durante la sua consueta diretta facebook del venerdi per fare il punto sull'emergenza Covid-19. “Faccio gli auguri al presidente Ciriaco De Mita che la notte scorsa ha subito un piccolo intervento al Moscati. L’ho sentito in mattinata ed era di ottimo umore. A lui gli auguri di pronta guarigione, di ristabilirsi presto, di una serena Pasqua e anche per il futuro”.