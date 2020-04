Vigneti, accolte le proroghe richieste dalla Cia Mastrocinque: Ora serve il riconoscimento dello stato di crisi a livello nazionale

“La Regione Campania ha accolto la richiesta di Cia, Imprese Agricole, di proroga di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, afferma Alessandro Mastrocinque - presidente di Cia Campania - commentando la nota della direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali dello scorso 10 aprile , riguardante proprio le deroghe e proroghe conseguenti l'emergenza Covid-19 per la misura della ristrutturazione e della riconversione vigneti del Pns vino.

“Inoltre è stata accolta dal Ministero per l’agricoltura la proroga per la richiesta di nuovi impianti vigneti”, ha proseguito il presidente di Cia Campania. “Ma non basta - conclude Mastrocinque sottolineando un nuovo allarme - siamo ancora in attesa della misura vendemmia verde, la distillazione di crisi, e il riconoscimento dello stato di crisi a livello nazionale dell’intero comparto vitivinicolo che conta oltre 54 milioni di ettolitri di vino fermi nelle cantine italiane”