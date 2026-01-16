Avellino Basket, Di Carlo: "Punti preziosi in palio a Torino" "Due punti fondamentali per compiere uno step deciso nel nostro cammino"

Domenica, con palla a due alle 18, al Pala Gianni Asti di Torino, l'Unicusano Avellino Basket sarà ospite della Reale Mutua per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A2. "Fresno è un'aggiunta consapevole perché garantisce caratteristiche difensive, dall'alto impatto e sul gioco senza palla. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Gennaro Di Carlo - La piazza avellinese conosce bene il ragazzo e il fisico che porta all'interno del roster potrà tornare utilissimo soprattutto dall'aspetto difensivo. Può aggredire la palla in maniera molto efficace ed è una caratteristica che a noi serviva molto".

"Affronteremo un team equilibrato e di qualità"

Sulla sfida con Torino: "Affronteremo una formazione giovane, ma con veterani come Cusin che non devo presentare. - ha aggiunto Di Carlo - Questo mix consente un equilibrio radicato. Torino fa dell'impatto difensivo la caratteristica principale. La loro fisicità e la loro durezza nella metà difensiva condiziona la manovra d'attacco, dove hanno delle dinamiche molto chiare e precise. Attivano i due americani, ma anche gli esterni di qualità ed efficaci. Bruttini e Cusin danno quella protezione e il quid in più per sviluppare l'attacco. Settimane decisive? Sì, ma conta la massima attenzione per Torino. Affronteremo una squadra ordinata e di qualità su un campo difficile. Sono due punti fondamentali per compiere uno step deciso nel nostro cammino. Vogliamo giocarci tutte le nostre carte per firmare un'impresa. Siamo concentrati su Torino e poi penseremo alle altre gare".