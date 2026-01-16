Avellino: accordo con Riccio, novità in mediana L'evoluzione del mercato biancoverde nella seconda parte della sessione invernale

L'Avellino ha raggiunto l'accordo con la Sampdoria per Alessandro Pio Riccio, ma l'ingresso del difensore partenopeo, classe 2002, è vincolato all'esito delle visite mediche in programma nella prossima settimana. Dopo la continuità fisica e tecnica fino all'undicesima giornata, Riccio è stato bloccato prima da un problema al polpaccio e poi da una tendinopatia che lo costringe ai box da metà dicembre. Dall'ultimo report blucerchiato verso la sfida contro la Virtus Entella, emerge il lavoro differenziato sul campo, preludio al recupero fisico e al ritorno in gruppo. Buone sensazioni, quindi, verso le visite mediche. Nel frattempo un obiettivo per il centrocampo esce dai radar biancoverdi. Coli Saco vivrà la seconda parte della stagione con la Casertana. Il mediano del Napoli, in prestito all'Yverdon dalla scorsa estate, punta alla continuità. L'Avellino vuole inserire un interditore in un reparto che, però, ha già diversi titolari in rotazione e che ha visto il ritorno di Marco Armellino dopo un lungo infortunio nei minuti finali del match vinto con la Samp.