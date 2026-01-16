L'Avellino Basket saluta Costi: passa a Cividale Dentro Fresno, risoluzione con l'ala che si trasferisce a Cividale del Friuli

Cosimo Costi saluta l'Unicusano Avellino Basket e vivrà la seconda parte della stagione con l'UEB Cividale. Il club irpino ha ufficializzato la risoluzione consensuale del rapporto con l'ala toscana classe 2000, nuovo giocatore del club di Cividale del Friuli che nei giorni scorsi aveva ceduto Francesco Ferrari alla Virtus Olidata Bologna. L'Avellino Basket ha aggiunto Lucas Fresno nelle rotazioni tra gli esterni del roster a disposizione di coach Gennaro Di Carlo. "L’Unicusano Avellino Basket comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con l’atleta Cosimo Costi. - si legge nella nota della società avellinese Il club intende ringraziare l’atleta per l’impegno profuso, la serietà e la professionalità dimostrata nel corso di questi mesi trascorsi in biancoverde. A Cosimo auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".