L'arbitro di Avellino-Carrarese: le designazioni arbitrali Domani (ore 15) la sfida al "Partenio-Lombardi"

La gara Avellino-Carrarese, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi" e valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini con Marco Emmanuele della sezione di Pisa e Gilberto Laghezza della sezione di Mestre assistenti e Riccardo Tropiano della sezione di Bari quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo con Antonio Giua della sezione di Olbia AVAR. Zanotti ha diretto cinque gare dell'Avellino. Per i lupi due vittorie (Avellino-Fidelis Andria 1-0 del 4 ottobre 2022 e Avellino-Benevento 2-1 del 30 marzo 2025) e tre pareggi (Avellino-Latina 0-0 del 29 gennaio 2023, Avellino-Vicenza 0-0 del 28 maggio 2024 e Avellino-Catania 2-2 del 23 novembre 2024).

Le designazioni arbitrali

Serie B

Ventesima Giornata

Sampdoria-Virtus Entella: Sacchi

Avellino-Carrarese: Zanotti

Empoli-Sudtirol: Bonacina

Monza-Frosinone: Rapuano

Padova-Mantova: Calzavara

Venezia-Catanzaro: Ayroldi

Reggiana-Cesena: Galipò

Bari-Juve Stabia: Di Marco

Pescara-Modena: Manganiello

Palermo-Spezia: Massimi