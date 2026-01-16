L'arbitro di Avellino-Carrarese: le designazioni arbitrali

La gara Avellino-Carrarese, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi" e valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini con Marco Emmanuele della sezione di Pisa e Gilberto Laghezza della sezione di Mestre assistenti e Riccardo Tropiano della sezione di Bari quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Manuel Volpi della sezione di Arezzo con Antonio Giua della sezione di Olbia AVAR. Zanotti ha diretto cinque gare dell'Avellino. Per i lupi due vittorie (Avellino-Fidelis Andria 1-0 del 4 ottobre 2022 e Avellino-Benevento 2-1 del 30 marzo 2025) e tre pareggi (Avellino-Latina 0-0 del 29 gennaio 2023, Avellino-Vicenza 0-0 del 28 maggio 2024 e Avellino-Catania 2-2 del 23 novembre 2024).
Le designazioni arbitrali
Serie B
Ventesima Giornata
Sampdoria-Virtus Entella: Sacchi
Avellino-Carrarese: Zanotti
Empoli-Sudtirol: Bonacina
Monza-Frosinone: Rapuano
Padova-Mantova: Calzavara
Venezia-Catanzaro: Ayroldi
Reggiana-Cesena: Galipò
Bari-Juve Stabia: Di Marco
Pescara-Modena: Manganiello
Palermo-Spezia: Massimi