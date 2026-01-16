Legami. Le arti: luogo di speranza, itinerario spirituale e culturale Al Pain Control Center Hospice di Solofra, l'iniziativa rivolta a degenti e familiari

Si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026, con inizio alle ore 17.00, presso il Pain Control Center Hospice di Solofra, il terzo appuntamento dell’iniziativa denominata “Legami. Le arti: luogo di speranza – itinerario spirituale-culturale”, rivolta ai degenti e ai loro familiari.

Si tratta di un programma di incontri mensili promossi e organizzati dalla Biblioteca dell’Hospice “Cicely Saunders” e dal Servizio di assistenza spirituale presso la Cappella “Gesù Risorto” della struttura sanitaria, in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Solofra e la Compagnia del libro “Renato Serra” della Biblioteca comunale di Solofra.

Come spiegato già in altre occasioni da Carmela Pulzone, psicologa del centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore, nonché tra le promotrici del progetto: «“Legami” è un itinerario spirituale-culturale ispirato a gruppi di lettura, associato alle attività della biblioteca dell’Hospice “Cicely Saunders” e calato nello spirito giubilare della speranza. Le arti come luogo di speranza incontrano l’Hospice, circoscrivendo momenti spiritualmente e psicologicamente pregnanti, rappresentativi dell’approccio umanistico generalmente applicato. La condivisione di brani letterari attraverso l’interpretazione attoriale, l’accompagnamento musicale e l’esposizione di opere pittoriche stimolano un clima di confortante supporto emotivo, superando distanze ed esorcizzando resistenze».

Pertanto, venerdì 16 gennaio alle ore 17.00, presso la struttura solofrana dell’Asl Avellino, i cui servizi sono gestiti dalla Casa di Cura Sant’Anna e dall’azienda Evoter, il programma curato da Lucia Petrone prevede la lettura attoriale di Regina Presutto del testo dal titolo “La mamma di Leseck” di Enzo Biagi, seguirà poi l’esecuzione musicale da parte di Fabiola Concetta Nicodemo di brani composti da Ennio Morricone e Nicola Piovani.

Parteciperanno all’iniziativa anche Don Bartolomeo De Filippis, assistente spirituale dell’Hospice, e l’assessore delegato alla Cultura del Comune di Solofra Mariangela Vietri.