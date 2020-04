"ItaliaMiManchi", il FAI Giovani racconta il Belpaese online Il gruppo di volontari trasformato in una sorta di "redazione" durante l'emergenza covid-19

#ItaliaMiManchi è l’hashtag lanciato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano e il gruppo giovani di Avellino ha deciso di cogliere al volo questa iniziativa per raccontare l’Irpinia come solo i volontari FAI sanno fare.

Un’iniziativa che vede il nostro territorio sotto vari punti di vista: ogni giorno tramite i social i volontari raccontano all’interno delle loro rubriche tematiche gli aspetti più interessanti e, talvolta, poco conosciuti dell’Irpinia. Leggende, storia, arte, archeologia, architettura, letteratura, prodotti tipici, musei e pillole di ambiente sono gli argomenti trattati quotidianamente.

“Come dice il nostro piccolo spot, quest’anno le Giornate FAI si fanno attendere, - spiega Serena Giuditta, Delegata FAI Giovani Avellino - ma noi non vogliamo venir meno all’appuntamento annuale con i visitatori. Chiaramente, siamo sempre in prima linea a ricordare a chi ci segue di rispettare le regole e di stare a casa quanto più possibile. Però i social sono un potente mezzo di comunicazione, che oggi, più che mai, azzera le distanze. Il nostro obiettivo è quello di raccontare ciò che abbiamo studiato, ciò che conosciamo e abbiamo la fortuna di avere un grande numero di volontari FAI che spaziano in diversi settori professionali. Raccontiamo i tesori dell’Irpinia sulla pagina facebook (FAI Giovani Avellino) e quotidianamente riportiamo poi dei quiz interattivi su instagram (@faigiovani.avellino) dove i followers possono mettersi in gioco su quanto conoscono o hanno imparato. I nostri social sono la “piazza” dove incontrarci con i cittadini, con chi ama l’ambiente e la cultura, con chi è appassionato di viaggi e aspettava impaziente il nostro appuntamento delle Giornate FAI di Primavera. Come accadeva nelle giornate fai, anche qui invitiamo ogni giorno chi ci segue a proporre argomenti, a inviarci foto e idee dei loro luoghi del cuore da raccontare.

Abbiamo trasformato il gruppo di volontari in una sorta di “redazione” per questo periodo di emergenza e di quarantena. Speriamo di tornare a incontrarci presto e a riabbracciare tutti voi.”