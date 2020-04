Sostegno affitti, l'allarme di Acai: niente di concreto L'associazione chiede alla Regione di rendere immediatamente disponibile la modulistica

“E’ necessario semplificare le procedure ed allungare i tempi per l’accesso alle

misure di sostegno ai cittadini e alle attività autonome, relative all’emergenza

Coronavirus”. Ad affermarlo è Giovanni Ardolino, presidente nazionale dell’Acai,

Associazione condòmini assegnatari e inquilini.

“Abbiamo dovuto constatare – ha proseguito il dirigente sindacale irpino –, già con i

provvedimenti emanati dal governo nazionale, che nonostante gli annunci, non si è

scelta la strada più semplice e rapida per l’attivazione di ammortizzatori sociali e

bonus. Adesso, con i provvedimenti approvati dalla Regione, si rischia di replicare ed

accentuare il problema. La modulistica per gli interventi previsti da Palazzo Santa

Lucia, in favore di famiglie e lavoratori, la cui richiesta va effettuata tramite

piattaforma digitale, non è ancora disponibile in rete e la finestra temporale nella

quale presentare le domande è limitata. Senza entrare nel merito degli stessi

provvedimenti, sui quali pure ci sarebbe da obiettare qualcosa, vogliamo sottolineare

le difficoltà che si troveranno ad affrontare Caf, patronati ed utenti. Sarà difficile

poter dare seguito a tutte le istanza, soprattutto in una fase in cui gli sportelli

funzionano a scartamento ridotto, a seguito della corretta attuazione delle norme di

distanziamento sociale. Così, quindi, molti cittadini non potranno beneficiare delle

misure di sostegno”.

“Chiediamo pertanto alla Regione – conclude Ardolino – di rendere immediatamente

disponibile la modulistica, al fine di consentire agli operatori di verificarla in

anticipo, per un corretto espletamento delle pratiche, e di allungare sensibilmente i

termini di presentazione delle stesse”.