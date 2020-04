Blitz di Striscia ad Avellino sul caso 118 In onda il servizio sul ruolo dei volontari e la gestione dell'emergenza

Striscia la Notizia torna ad occuparsi del caso dei volontari, degli autisti impegnati nela rete territoriale di assistenza del 118. Un nuovo servizio, quello realizzato dall'inviato Luca Abete, con interviste ad operatori realizzate tra Napoli e Avellino, nei giorni dell'emergenza Coronavirus. "Fanno turni massacranti, guadagnano pochissimo e sono spacciati per semplici volontari", spiega Abete nel suo servizio per il noto TG satirico. I volontari raccontano rischi e paure vissute ogni giorno e le fasi critiche affrontate nei giorni dell'emergenza Covid-19. Nel servizio Abete prova a contattare più volte il presidente della commissione sanità della Regione Campania, senza avere risposta ma dal capo dell’Ispettorato del Lavoro ottiene la promessa dell'avvio di controlli. Nel servizio di Striscia i vari articoli di più testate online che si sono occupate del caso 118, dei volontari in prima linea nel prestare soccorsi tra Avellino e Napoli, tra cui ottopagine.it. Gli autisti del 118 in queste settimane di emergenza coronavirus hanno più volte invocato maggiori tutele.