"Prelievi a Campo Genova? Singolare ricordarsene ora" Amalio Santoro commenta così la decisione del Comune di eseguire campionamenti nel sottosuolo

Le opposizioni consiliari affilano le armi e criticano il primo cittadino sulla gestione di questa emergenza. un uomo solo al comando è inutile e dannoso. Per giunta – sottolinea Amalio Santoro – c'è sempre qualcosa di eccessivo nel suo operato ora ci si ricorda per esempio che campo Genova ha ospitato per anni le ecoballe dell’emergenza rifiuti e si commissionano i prelievi nel sottosuolo per verificare l’eventuale presenza di inquinanti. E' quanto meno singolare. Si mescolano questioni sanitarie e sociali con grande improvvisazione. Si effettuerà il prelievo di tre campioni superficiali di terreno e l’esecuzione di prove di laboratorio. Vogliamo subito un consiglio comunale – conclude Santoro – non si può interrompere cosi a lungo il normale confronto democratico”.

Ma Festa sembra non curarsi delle richieste dell'opposizione e tira dritto per la sua strada, dream team compreso. Intanto è pronto per riaprire alcune attività produttive rispetto alla data ufficiale di avvio della fase 2, fissata dal governo per il 4 maggio. In primis sblocco dei cantieri e ripartenza delle attività produttive al centro della bozza condivisa dal primo cittadino del capoluogo con i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, l'Ance e la Camera di Commercio. "Qui ci sono le condizioni per ripartire prima - ha detto Festa - senza naturalmente contravvenire alle regole"