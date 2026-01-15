Donna trovata morta in casa ad Ariano, eseguita l'autopsia: salma libera La magistratura ha concesso il nulla osta

E' durata circa un'ora e mezza, l'autopsia sul corpo della settantenne cubana, trovata senza vita in casa, nel letto la sera di venerdì 9 gennaio scorso ad Ariano Irpino.

Ad eseguire l'esame autoptico, nell'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi il medico legale Giovanni Zotti. Un decesso, per cause naturali che potrebbe essere stato causato da alcune patologie. Esclusa come del resto sin dal primo momento la morte violenta.

La procura della repubblica di Benevento che ha condotto l'inchiesta, dopo essersi consultata con il medico, ha concesso il nulla osta, disponendo il rilascio della salma, che è a disposizione dei familiari per lo svolgimento dei funerali.

Con ogni probabilità potrebbe fare rientro nella sua terra d'origine o in caso contrario essere seppellita nel cimitero arianese. Non è escluso che potrebbero essere interpellati anche i servizi sociali.