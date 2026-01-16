Ariano: dopo l'amianto a Camporeale un nuovo scempio ambientale/FOTO E VIDEO Mini sversatoi ovunque sul territorio

Dopo le lastre di eternit abbandonate in una cunetta, lungo il regio tratturo nella zona di Camporeale ad Ariano Irpino ecco un nuovo scempio dalla parte opposta. Siamo sotto il viadotto Manna, zona Fiumarelle.

La strada di cui vi stiamo parlando da anni, abbandonata dalla provincia e impercorribile nei due innesti dissestati diventati di nessuno.

E' qui che ignoti hanno abbandonato sacchi contenenti residui di cantiere ed altri ingombranti. Uno scempio, l'ennesimo, senza alcun rispetto per l'ambiente. Mini sversatoi abusivi purtroppo diffusi ovunque, sembrerebbe alimentati da persone di passaggio, non del luogo, così come sta accadendo da mesi a Vallone di Valle e lungo la 90 bis. E tutto questo, nonostante le sanzioni e denunce della polizia municipale.