Niente conferenza stampa, insorge l'opposizione I consiglieri di minoranza avevano chiesto l'autorizzazione per un incontro in sala consiliare

Per chiarire il contenuto delle loro proposte in merito alla Fase 2, i consiglieri di minoranza di Avellino avevano chiesto l’utilizzo della Aula consiliare per una conferenza stampa da tenersi domani 21 aprile ma la risposta del responsabile della sicurezza, il dott.Marco Temperilli, è stata negativa. “Naturalmente avremmo fatto tutto nel rispetto di tutte le regole di sicurezza e del distanziamento sociale” – precisa Cipriano - ma evidentemente qui esistono due pesi e due misure: non capiamo perchè Festa e i suoi assessori possano frequentare quotidianamente gli uffici comunali e noi non possiamo utilizzare uno spazio una tantum sufficientemente grande come l'Aula consiliare. Delle due l'una: o le disposizioni valgono per tutti o per nessuno. Non escludiamo di coinvolgere il Prefetto" - conclude Cipriano. Intanto l'opposizione sta ragionando sull'eventualità di tenere la conferenza in via telematica con i giornalisti