Coronavirus, Sanseverino lotta. "Forza dottore" Ore di attesa per conoscere le sue condizioni. Il medico ricoverato da oltre una settimana

Coronavirus, peggiorano le condizioni del dottore Carmine Sanseverino. Da due giorni il medico avellinese non posta nulla sulle sue condizioni di salute, sul suo profilo facebook, seguitissimo da centinaia di pazienti, e tantissimi amici e colleghi. Il dirigente medico dell'unità operativa di Medicina d'Urgenza dell'ospedale San Giuseppe Moscati, puntualmente aveva postato nei giorni scorsi, frasi e racconti della sua esperienza di medico diventato paziente, contagiato dal coronavirus. Una sorta di diario al tempo del Covid-19 affidato al social network, grazie al cellualre, unico strumento di connessione tra la vita dentro e fuori l'ospedale, dentro e fuori la corsia trasformata in trincea della lotta al Coronavirus.

Dopo il ricovero, che si è reso necessario per l'aggravarsi della malattia, Sanseverino ha raccontato la sua esperienza, fino a comunicare il suo trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Nell'ultimo ha annotato: "Non riesco a postare nulla delle mie condizioni. Sono impegnato a lottare con tutte le mie forze contro questo maledetto virus..". Solo poche ore prima aveva raccontato:"Cari amici le mie condizioni cliniche sono in peggioramento. Ora sono in in cpap, (ventilazione meccanica a pressione positiva continua, in inglese CPAP, acronimo di Continuous Positive Airway Pressure). Forse mi porteranno in rianimazione". E così è stato. Ora in tanti aspettano di conoscere le sue condizioni e i messaggi di incoraggiamento si sprecano sul social network. Dal Moscati filtrano notizie sulle sue condizioni di salute. Sanseverino resta sotto stretta osservazione, intubato, nel reparto di terapia intensiva. Il dottore e' ricoverato nella palazzina Alpi, area del Moscati deputata all'accoglienza e cura dei malati Covid.