Festa diventa "gelataio": l'Algida dona coni a tutti Prime tappe a Quattrograna e san Tommaso

Il sindaco Gianluca Festa diventa gelataio per un giorno per una iniziativa di solidarietà che arriva nel capoluogo dopo aver già toccato altri comuni della provincia. E' iniziata a Quattrograna e a rione San Tommaso la distribuzione dei gelati offerti dall'Algida che proseguirà anche nei prossimi giorni prevalentemente nei quartieri popolari della città. Un modo, quello condiviso dal primo cittadino, per rendere meno amara questa quarantena.