Coronavirus. "Preghiamo insieme per il dottore Sanseverino" Oggi alle 18 l'iniziativa: dire insieme il Rosario perchè il dottore torni a casa

Preghiere al tempo del Coronavirus, recitate a distanza, scandite e rilanciate a mezzo social per Carmine Sanseverino il dirigente medico dell’unità operativa di Medicina d’Urgenza del San Giuseppe Moscati di Avellino, rimasto contagiato dal coronavirus, ricoverato nel reparto di terapia intensiva della palazzina Covid del nosocomio avellinese.

L’iniziativa è stata rilanciata da tanti. Un messaggio diventato in poche ore virale. Pregare, insieme, per il dottore avellinese, per la sua guarigione dal coronavirus e perché torni presto a casa.

“Carissimi amici, vogliamo pregare insieme il Signore e la Beata Vergine Maria, per il dottore Sanseverino che si trova in ospedale a combattere contro questo brutto virus - spiega il messaggio diventato in poche ore virale -. Si è pensato, così, insieme ad altri amici, di proporre un momento di preghiera comune con la recita del Rosario”. Un invito alla forza e coraggio, del medico coraggioso che, dai primi momenti dell’emergenza Coronavirus al Moscati, è stato da subito in prima linea.

L’invito alla preghiera si riunisce intorno alla celebrazione del Santo Rosario di oggi, alle ore 18.

“Ci uniremo così insieme in quell'ora tutti uniti col cuore e nella preghiera e la Madonna saprà allungare la sua mano potente sul dottore Sanseverino affinché possa tornare al più presto a casa sua, con i suoi familiari, e al suo lavoro”.