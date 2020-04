Mascherine, consegnate le prime 6mila ad Avellino Ma servono altri tre giorni per completare le assegnazioni nel solo capoluogo.

Serviranno altri tre giorni per completare la consegna delle mascherine inviate dalla Regione Campania alle famiglie di Avellino capoluogo. Seimila circa quelle assegnate nella giornata di oggi. Due mascherine per ogni kit. Intanto i centralini degli uffici delle Poste Centrali sono stati letteralmente presi d’assalto da molti cittadini in attesa, a conferma della grande richiesta e necessità dei dispositivi di protezione individuale. Ma non solo mancate le polemiche. E’ stato il consigliere comunale Stefano La Verde ad annunciare a mezzo social di essersi visto recapitare una sola mascherina a fronte delle due annunciate per i 4 componenti del nucleo familiare.

Oggi, intanto, si è partiti anche a Benevento e Caserta con il piano di consegna, che è a cura dell’Unità di Crisi della Regione Campania. La consegna sta avvenendo direttamente a domicilio dei cittadini per mezzo degli operatori di Poste Italiane.

Stamattina sono stati sedici gli operatori che, ad Avellino, a bordo di moto e furgoni sono partiti da Pianodardine, sede del deposito, alla volta del capoluogo per le consegne. Sono 44.500 quelle da consegnare ai cittadini avellinesi. 3milioni quelle acquistate dalla Regione per tutte le famiglie censite in Campania, per un costo di 4 milioni e mezzo di euro. Si tratta di dpi in materiale filtrante e idrorepellente. Le consegne stanno avvenendo tramite i lavoratori delle poste, che sistemano nelle caselle postali le mascherine così da evitare ogni contatto diretto con i destinatari. Il 27 aprile si partirà con la consegna a Mercogliano, Atripalda, Montoro e Solofra.

Da domani via alle consegne anche a Napoli e Salerno. Dal 25 aprile tutti i Comuni sotto i 10mila abitanti potranno ritirare le mascherine presso il Centro servizi Asi Napoli (Caivano) secondo il calendario che comunicherà l'Anci; dal 27 aprile saranno distribuite a tutti i Comuni non capoluogo sopra i 10mila abitanti, sempre tramite Poste Italiane.