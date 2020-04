Covid-19. Nessun focolaio Moscati: sanitari negativi al virus I tamponi processati al Cotugno hanno accertato la negatività al Covid di medici e infermieri

Coronavirus, nessun focolaio all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. I tamponi di verifica, inviati all'ospedale Cotugno di Napoli, hanno rivelato la negatività al Covid-19 di sei operatori e due medici in Ospedale ad Avellino. Nessun focolaio, nessun caso di contagi a raffica tra le corsie dell'ospedale Avellinese. In serata la schiarita, anticipata da una serie di post di alcuni dei consiglieri regionali irpini, che hanno voluto condividere la buona notizia.

Iannace: gioia grande, il Moscati è una grande famiglia

A partire dal consigliere regionale del Pd, Carlo Iannace che scritto sul suo profilo social: "Stasera sono troppo felice per la bella notizia; dietro quella maschera ci sono gioie dolori, emozioni. Ma mai come la notizia ricevuta stasera, che mi ha dato tanta felicità"

Alaia: una buona notizia

Il consigliere regionale Enzo Alaia con un post su facebook ha annunciato la negatività al tampone di un medico del Mandamento, risultato positivo al primo tampone processato nel laboratorio del Moscati. "Mi preme condividere con i miei amici di Fb una buona notizia per il nostro Mandamento: ricevo comunicazione dall'amico medico oculista del Moscati che, al tampone effettuato in data odierna, è risultato negativo. Nella speranza di poter leggere ogni giorno queste notizie, restiamo a casa!". Un post quello del consigliere regionale che rapidamente ha fatto il giro del social network.

Petracca: gli sciacalli politici saranno sollevati

Ma sul caso è intervenuto anche il consigliere Maurizio Petracca che ha lanciato una stoccata al parlamentare della Lega, Ugo Grassi, che aveva portato in Parlamento il caso del presunto focolaio nell'ospedale avellinese.

Buone notizie dal Moscati. In relazione alle notizie che si sono diffuse nella serata di ieri relative ad un presunto focolaio che vedeva coinvolte otto persone tra personale medico e paramedico dell’ospedale Moscati di Avellino, mi è appena giunta notizia che quattro di queste sono risultate negative al tampone di oggi, altre quattro sono in attesa di verifica (anche l’esito degli altri quattro dovrebbe essere negativo, ndr). . Glli sciacalli politici che immediatamente avevano cavalcato il caso mi auguro che ora saranno sollevati e felici per la notizia".

La verifica del manager

Era stata la stessa direzione del Moscati in mattinata a richiedere una ulteriore verifica presso il laboratorio del Cotugno di Napoli, per la ricerca del nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 di 8 operatori, di cui 6 in servizio presso Unità Operative non rientranti nell’area Covid. Il manager Renato Pizzuti aveva disposto la ripetizione del tampone agli stessi dipendenti risultati positivi, chiedendo anche un riscontro da parte del laboratorio di riferimento regionale presso l’Ospedale “Cotugno” di Napoli.In sette ore è arrivata la risposta da Napoli che rassicura: tutti e otto i lavoratori del Moscati sono negativi al Coronavirus.