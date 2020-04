Falsi positivi al Moscati. Grassi:ora risposte ai cittadini Il parlamentare della Lega interviene nuovamente sul caso

Sul caso dei sanitari falsi positivi al Covid-19 al Moscati interviene il parlamentare della Lega, Ugo Grassi, che dopo essere venuto a conoscenza del responso del Cotugno che accerta la negatività al virus valuta l'opportunita' di chiedere un intervento del Ministro Speranza. In un lungo post su Facebook questa sera Grassi, che ieri aveva già portato in Parlamento il caso Moscati, spiega:

"Sono evidentemente felice si sia trattato di un falso allarme. Ma le mie valutazioni non mutano molto. L'accaduto lascia infatti molti interrogativi.

Giova ricordare che la mia iniziativa parlamentare ha preso le mosse da un comunicato ufficiale dello stesso ospedale, il quale addirittura avviava una indagine interna.

Da lì in poi una sequenza di voci e smentite.

È lecito farsi qualche domanda, perché tutta la vicenda sembra confermare il cuore del mio intervento: il Moscati pare soffrire di alcuni problemi organizzativi nella gestione dell'emergenza.

Un quesito per tutti: domani l'utente della struttura potrà "fidarsi" dei risultati di laboratorio?

Ricordo inoltre a tutti che è dovere di ogni parlamentare vigilare sul funzionamento delle strutture pubbliche. Era ed è mio dovere chiedere ogni possibile verifica sul punto.

Valuto, perciò, l'opportunità di presentare una interrogazione al ministro Speranza affinché alla cittadinanza sia fornita ogni possibile risposta al fine di mantenere intatta la fiducia pubblica verso l'ospedale.

Ai medici, ai tecnici, al personale paramedico va intatta tutta la mia stima".