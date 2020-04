Bonus 600 euro: tante domande in attesa di esito Ma l'Inps assicura: "Tutte le pratiche sono in lavorazione"

Indennità di 600 euro previste dal decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). Un vero e proprio rompicato per tante persone che dopo aver presentato la domanda, non hanno ancora ottenuto risposta. C'è chi si è visto accreditare la somma nel giro d pochissimi giorni e chi invece è in trepidante attesa.

La pratica risulta in attesa di esito e quindi in fase di elaborazione. "Non è detto che sia stata respinta - fa sapere l'Inps - nessuno degli aventi diritto, quindi, deve temere che siano esauriti i soldi per l'erogazione del bonus 600 euro."

Viene rivolto intanto una appello a velocizzare i tempi.

Tutte le richieste che riportano la dicitura “in attesa di esito” sono prossime alla lavorazione. Dopo la verifica si riceverà l’importo spettante. E’ opportuno chiarire che eventuali ritardi nei pagamenti, anche per chi ha fatto domanda regolarmente e possiede i requisiti per il bonus 600 euro, non sono da imputare alla mancanza di risorse ma al grande volume di pratiche da gestire.

L’Inps ha anche colto l’occasione per delimitare i confini delle proprie competenze: si occupa dell’elargizione del bonus per i lavoratori autonomi, agricoli, dello spetaccolo e per i professionisti e le partite Iva. Ribadisce inoltre di non avere nessun ruolo nella gestione delle Casse private dei professionisti per le quali c’è una gestione separata.