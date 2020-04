Liberazione, sindaco e prefetto deporranno la corona ai Caduti La celebrazione



Il 25 aprile, 75° anniversario della Liberazione, è giornata di festività nazionale, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2020.

"Quest'anno, in ragione dei provvedimenti restrittivi legati all'emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, iniziative di deposizione di corone presso i monumenti ai caduti da parte dei Sindaci prevederanno oltre alla presenza dell'Autorità deponente, la partecipazione anche delle Associazioni partigiane e combattentistiche, possibilmente con un'unica rappresentanza e con modalità di distanziamento interpersonale, evitando rigorosamente il coinvolgimento di altre autorità civili e militari e, comunque, escludendo qualsiasi forma di presenza e assembramento della popolazione". Il Prefetto Paola Spena e il Sindaco di Avellino nella mattinata deporranno una corona presso il Monumento ai Caduti di Piazza Matteotti, in osservanza rigorosa delle indicazioni dettate dal Governo.