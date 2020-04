"Vivi e lascia vivere". Anche l'irpina Alessia nella fiction La ragazza di Montella nel cast

C'è anche una irpina nella serie "Vivi e lascia vivere" di Rai Uno. Boom di ascolti, 7 milioni, per la serie e tra i protagonisti della fiction è apparsa Alessia Ucciardo, 21enne di Montella che ha interpretato il ruolo di una addetta al bar. Alessia bellissima e talentuosa, figlia di un carabiniere in servizio alla compagnia di Montella, si gode questo piccolo successo. La notizia di far parte del cast della fiction l’ha tenuta nascosta fino a qualche giorno prima anche ai suoi due fratelli Nunzio e Manuel, alla mamma Maria e al papà Corrado. “Tutto è iniziato senza volerlo, ho visto l’annuncio online del casting, ho inviato il curriculum e le immagini del mio book fotografico. Dopo qualche giorno sono stata contattata e ho fatto il provino superandolo” dice Alessia con un sorriso smagliante. La giovanissima irpina è alla sua prima esperienza nel mondo della tv. Alessia si è avvicinata al mondo dello spettacolo scegliendo di partecipare alle selezioni di Miss Italia in Campania e riuscendo a rappresentare la sua regione nel 2018 alle prefinali di Jesolo. Oltre a dedicarsi allo studio, Alessia è iscritta al corso di laurea di Psicologia, ha continuato a coltivare le sue passioni. Nel suo curriculum sfilate per noti marchi ma ha perfezionato la sua vena artistica frequentando una scuola di cinema e teatro a Napoli.