Gesualdo, oggi distribuzione delle mascherine della Regione Volontari in Campo in paese per recapitare i preziosi Dpi alle 1454 famiglie del comune

Saranno i volontari dell'Anpas a consegnare direttamente a casa le mascherine della Regione Campania a Gesualdo. Sabato mattina di consegne nel paese guidato da Edgardo Pesiri. In tutto sono 1454 le famiglie interessate dal piano, per un totale di oltre 2800 Dpi da destinare. Due per famiglia quelle da consegnare direttamente a casa. Un piano, quello regionale, mirato a garantire la sicurezza dei cittadini durante l'allerta Coronavirus. Ieri le parole del Governatore De Luca hanno ulteriormente chiarito il da farsi. Regole chiare quelle presentate dalla nuova ordinanza che entrerà in vigore tra poche ore.

L'ordinanza della Regione Campania numero 41 del 1maggio 2020 prevede, fino al prossimo 10 maggio le seguenti regole:

Chi farà ingresso nel territorio della Regione Campania, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative o da comprovati e certificati motivi di salute, deve darne comunicazione all' Asl, al Comune e al medico curante e osservare 14 giorni di isolamento.

E’ obbligatorio l' utilizzo della mascherina nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

È vietato fare jogging. E’ consentito svolgere individualmente attivita' motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nei pressi della propria abitazione nelle seguenti fasce orarie ?6,30-8,30?19,00-22,00.

Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio. Resta vietata la vendita con asporto.

E’ consentita l’attività di commercio al dettaglio di carta, cartone, cartolerie, librerie ed esercizi similari senza i limiti di orario introdotti dalle Ordinanze regionali vigenti.