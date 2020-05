Record contagi ad Ariano, Castagnozzi difende De Luca "Cerchiamo tutti insieme di spingere i cittadini a non travalicare le norme di sicurezza"

"Sembra che il problema ad Ariano non sia il Covid 19 ma il Presidente De Luca. Come se lui per una sorta di nemesi senza ragione avesse seminato il virus tra la nostra Città e adesso ci goda.

Tutti questi contagi sono figli dell’ignoranza della scienza su questa infezione, che ogni giorno presenta un volto nuovo e inaspettato, sono figli di comportamenti e della cultura che vigono da queste parti, in sintesi questa malattia e stata mitizzata con tutte le conseguenze sociali che derivano da questo atteggiamento non ultimo la vergogna come è accaduto in passato per la tubercolosi e più di recente con il cancro, come se la malattia fosse una colpa, infine, sono figli di una risposta sbagliata da parte di chi doveva gestire istituzionalmente l’epidemia, che all’inizio ha commesso dei gravissimi errori che non so quanto avranno inciso sull’infezione ma certamente hanno allontanato la gente, per paura del contagio, dalle strutture sanitarie dimostratesi inadeguate a gestire la situazione." E' quanto afferma Lello Castagnozzi.

"Che colpa ha il governatore se fin dall’inizio ha anticipato anche il governo nelle misure restrittive, le uniche che possono sortire un effetto nelle pandemie?

Smettetela con tutto questo cicaleccio isterico e dedicatevi più che altro a fare opera di proselitismo verso dei comportamenti adeguati alla situazione, cercando di spingere i nostri concittadini a non travalicare le norme di sicurezza. Basta con il lamento di Ecuba a fini politici e non. C’è ben altro in gioco che delle poltrone in Regione e al comune di Ariano."