Il dottor Sanseverino migliora grazie alla cura del plasma Resta in Rianimazione ma fa sperare la donazione di sangue di un operatore 118

Arrivano notizie confortanti dall’Ospedale Moscati sulle condizioni di salute del dottor Carmine Sanseverino, il medico di Medicina d’Urgenza, in prima linea nella lotta al Covid, risultato poi contagiato a metà aprile e poi ricoverato in Terapia Intensiva.

Sanseverino resta in rianimazione ma pare stia migliorando anche grazie alla cura del plasma iperimmune. Ma l’altra bella notizia è che a donare il sangue per Sanseverino è stato un operatore del 118, anche lui contagiato e successivamente guarito.

Infatti la condizione necessaria per poter applicare questa cura sui pazienti è quella di prelevare il plasma da persone guarite dal Covid-19 e somministrarlo successivamente (dopo una serie di test di laboratorio, anche per quantizzare i livelli di anticorpi “neutralizzanti”,) a pazienti affetti da COVID-19 come mezzo per trasferire questi anticorpi anti-SARS-Cov-2, ai pazienti con infezione in atto.

Ora tutta la comunità del Moscati incrocia le dita per il dottore e ringrazia il gruppo di infermieri ed operatori che hanno deciso di mettersi insieme per provare a salvare vite umane.