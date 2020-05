Moscati, il coraggio degli infermieri in lotta contro il virus Il video degli infermieri del Pronto Soccorso del Moscati

Oggi, 12 maggio, si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’infermiere. Per l’occasione e per lanciare un messaggio di incoraggiamento e di solidarietà per tutti i sanitari impegnati in corsia, gli infermieri del Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati hanno realizzato un video, che racconta, attraverso una sequenza di fotografie, la quotidianità del loro lavoro durante i giorni più bui dell’emergenza Coronavirus.