Ariano zona rossa di serie B ignorata nel decreto del Governo Il tricolle non figura nella bozza del decreto legge, ora si spera nell'azione di De Luca

Nella bozza del decreto legge che istituisce un fondo di 200 milioni di euro a favore dei Comuni ex zone rosse non esiste al momento il nome di Ariano Irpino. Il Governo ha inserito nell'elenco solo le province di Bergamo, Lodi, Brescia, Cremona e Piacenza. Ignorata la richiesta presentata nei tempi e modi giusti, ben articolata nei vari contenuti da parte del commissario prefettizio Silvana D'Agostino, nelle vesti di sindaco della città del tricolle. La prima richiesta in tal senso in Campania a favore di una delle zone più martoriate da questa emergenza.

Una richiesta quella di D'Agostino a sostegno della popolazione e di un'economia in ginocchio che difficilmente riuscirà a rialzarsi dopo questo flagello. Molti imprenditori e commercianti sono sul lastrico. E il vero dramma deve purtroppo ancora arrivare. Lo strumento che ora è in attesa della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e si spera in una modifica in corso d'opera dopo essere stato completamente ignorato dal Governo. Nulla è pregiudicato ancora. La speranza è che sia vera la notizia di una presa di posizione di tutta dell'intera rappresentanza parlamentare campana e irpina, per far si che l'articolo 121 possa essere modificato ed esteso quindi il beneficio a tutti i comuni individuati "zone rosse".

Marcello Luparella, avvocato, già attivamente impegnato nella battaglia nazionale a difesa dei tribunali minori fa questa considerazione:

"La deputazione irpina ci aveva informato, e noi ne avevamo preso atto di buon grado, dello stanziamento di un fondo destinato alle "zone rosse", tra cui anche Ariano. Il fondo c'è, all'art. 121, ma purtroppo è destinato ai Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, vale a dire le zone rosse "originarie", quelle dichiarate tali dal Governo e che beneficiano, nel corpo del DL, anche di altre (giuste) agevolazioni.

Ariano invece, come Lauro (e Sala Consilina, ecc.), non rientra in questa previsione. E ciò purtroppo conferma che la "zona rossa" che ci è stata inflitta, a mo' di cartellino, non ci ha portato e non ci porta particolari benefici, è diversa dalla zona rossa proclamata dallo Stato nei Comuni originariamente colpiti, ed infatti non è stata accompagnata da previsioni particolarmente utili nè in fase di contrasto e monitoraggio epidemiologico, nè in questa fase "risarcitoria". Una zona rossa di serie B, insomma, sul cui carattere esclusivamente cromatico si è già detto molto. Trattandosi di una bozza non ancora pubblicata, vorremmmo sperare che il nostro Governatore regionale si attivi presso il Governo per ovviare a questa grave discriminazione, e che lo stesso facciano i deputati e i senatori di qualunque colore politico, già da subito e comunque in sede di conversione del decreto legge."

"Insieme al segretario della sezione arianese del Pd - aggiunge Guido De Paola - abbiamo avanzato una richiesta più dettagliata al presidente della regione Campania, affinché venisse assegnato un fondo speciale costituito con i Fondi strutturali non impegnati e prossimi al disimpegno automatico, gestito da una struttura snella pubblico-privata, senza le lungaggini regionali. Purtroppo ci siamo abituati ad attendere che qualcuno faccia le cose per noi. Intorno alla richiesta al presidente non si è creato nessun sostegno locale, solo qualche consigliere regionale sta spingendo ancora. Speriamo in un ravvedimento operoso"