Screening di massa ad Ariano: città pronta alla grande prova Occasione irripetibile e di grande valenza scientifica. E' in gioco la salute e il futuro di tutti

E’ considerata per la sua valenza un’attività di screening di livello europeo. Uno studio del siero polivalente approfondito che va ben oltre la semplice individuazione degli asintomatici, molto più ampio e articolato fino all’analisi del dna grazie al supporto di una comunità scientifica. Test ed eventuali tamponi con risultati immediati nell’arco di 24-48 ore.

25 le sezioni elettorali di cui una accorpata a Cardito. Operazioni in programma dalle 7.00 alle 23.00 di domani sabato 16 e domenica 17 maggio come in una tornata elettorale. Ma la politica questa volta non centra, è in gioco la salute di tutti.

Nella tarda mattinata vertice a palazzo di città tra il commissario prefettizio Silvana D'Agostino, il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante e dell'istituto zooprofilattico di Portici Antonio Limone. Dopo di ciò verrà illustrato il piano alla popolazione attraverso una nota congiunta in tutte le sue modalità.

Ore 13.00 arriva a Palazzo di Citta' il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante. Può avere inizio il tavolo.