Gesualdo, sindaco e volontari insieme ripuliscono il paese Armati di scope, rastrelli e tagliaerbe volontari, amministratori e addetti hanno lavorato insieme

Finito il lockdown parchi, giardini, aree storiche e strade si presentano come foreste impraticabili anche nel piccolo borgo di Gesualdo, il paese del Principe dei Musici in provincia di Avellino. Ma gli amministratori e cittadini di buona volotà hanno deciso di provvedere con una azione decisa. Week end di grandi pulizie a Gesualdo. Il sindaco Edgardo Peisri ha chiamato a raccolta gli Addetti alla pulizia delle strade, i volontari e amministratori comunali per un programma di intervento di stralcio e pulzia del verde pubblico e delle strade e luoghi di incontro del paese, tra piazze e vicoli.

Ma lui stesso è sceso in strada per fare la sua parte. "Abbiamo lavorato sodo l'intera giornata per restituire decoro e pulizia al centro urbano - spiega Pesiri -. Con la speranza di tornare presto a godere in piena libertà delle bellezze del nostro amato paese auguriamo a tutti una buona fase 2". Intanto le foto sui social si sprecano e immortalano gli stessi amministratori armati di strumenti di lavoro impegnati a ripulire il borgo.