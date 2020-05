Visite in carcere, si può ma niente abbracci Le regole ad Ariano

Mercoledì Maggio presso la casa circondariale di Ariano Irpino, riapriranno di mattina i colloqui in presenza, massimo due familiari per ogni detenuto, osservando tutte le prescrizioni di carattere sanitario per prevenire il rischio contagio Covid-19, sui tavoli sono stati istallati dei frangi fiato per evitare contatti fisici, abbracci ed altro, per tutelarla salute di tutti, detenuti, familiari e operatori penitenziari.

E intanto non cessano i controlli all'interno della struttura anche e soprattutto in questo persiodo di emergenza.

Grazie al fiuto dell'agente di polizia penitenziaria Ettore Sommariva sono stati rinvenuti due telefonini con relativo cavo usb all'interno di un pacco postale all'interno di ciabatte di tipo sanitario. Materiale abilmente occultato sotto la soletta rimessa ed incollata in modo certosino. Prezioso il upporto di un macchinario di ultima generazione adibito al controllo dei pacchi destinati ai detenuti.