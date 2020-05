"Ariano, gente straordinaria e grande senso civico" Il commento del commissario prefettizio D'Agostino: rilanceremo il Tricolle

E' visibilmente commossa Silvana D'Agostino, commissario prefettizio di Ariano Irpino, nei giorni difficili dell'emergenza Coronavirus. Dopo aver guidato la comunità nei giorni difficili della zona rossa, dei contagi a raffica, dei lutti oggi è in strada a verificare lo svolgimento degli screening di massa. Un esempio primo in Europa per bloccare il contagio da Covid-19. "Aver scelto la macchina messa in campo per le elezioni si è dimostrata scelta vincente - spiega -. Se ieri, nel primo giorno, c'è stata qualche lentezza oggi tutto è andato bene. Nessun ritardo, nessun problema ha pregiudicato lo svolgimento dei test sierologici sulla comunità intera. Senza contare che tutti i cittadini hanno dimostrato grande senso civico e di responsabilità. L'affluenza è stata straordinaria. Procediamo spediti grazie alla risposta eccellente di questa comunità che vuole superare la sua guerra al Covid. Dobbiamo guardare al futuro con un pizzico di ottimismo e tanta buona volontà. Rilanceremo Ariano. Mi auguro che il Governatore De Luca ci sosterrà, nei limiti delle sue possibilità, per rilanciare questa terra, per lavorare al futuro di questa comunità".