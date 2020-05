Screening ad Ariano. Oltre 12.000 prelievi in due giorni Un risultato eccezionale grazie al grande senso di responsabilità degli arianesi

5215 prelievi effettuati nella seconda giornata di screening ad Ariano Irpino che vanno aggiungersi ai 7237 di ieri. Persone in totale sottoposte alla prima due giorni di test sierologici ben 12.452. Il programma prevede ora almeno 1000 interventi già prenotati a domicilio, i prelievi al centro fieristico di località Casone e agli iscritti all'Aire e domiciliati al nord. Nulla verrà lasciato al caso. Si tratta di un'attività meticolosa e per la sua tipologia unica in Europa. Un modello sanitario di prevenzione partito proprio da Ariano Irpino alla luce dei numerosi contagi da Covid-19 molti dei quali inspiegabili.

Da un lato il grande senso di responsabilità degli arianesi, dall'altro il lavoro immane da parte di operatori sanitari, medici, infermieri, volontari, associazioni e forze dell'ordine. Operatori che non sono stati lasciati soli.

"La partecipazione dei cittadini arianesi a questa iniziativa della Regione Campania in collaborazione con l’istituto zooprofilattico di portici e l'Asl è encomiabile - ha spiegato oggi Patrizia Savino stimato medico del Frangipane - questo è uno studio epidemiologico di tipo osservazionale disegnato, come immagino, per individuare i soggetti che hanno avuto contatti o no con la patologia quindi qualitativo ed è una fotografia di quello che è stato e quello che è attualmente. Mi piace pensare che questo potrà essere un piccolo contributo della città a lenire la tragedia dalla quale stiamo a fatica uscendo, dei tanti morti che abbiamo pianto come amici, parenti, sacerdoti, colleghi, dell’enorme sacrificio sostenuto in termini economici dalla città specialmente nel periodo della zona rossa e del grande lavoro fatto dagli operatori sanitari a tutti i livelli."

