Avellino, stanotte scatta la disinfestazione. "Restate a casa" Le info per non correre rischi

"Avvisiamo i cittadini del comune di Avellino che il giorno 19 maggio 2020 a partire dalle ore 03:30 del mattino terremo un intervento di disinfestazione ad azione adulticida". Così Cidap Disinfestazioni comunica a mezzo stampa l'avvio delle operazioni che si terranno stanotte.

"Pertanto raccomandiamo di: - Restare nella propria abitazione, evitando spostamenti; - Chiudere porte, finestre e balconi; - Non esporre o stendere biancheria e indumenti; - Non porre all’esterno prodotti alimentari; - Mettere al riparo oggetti e cose varie che potrebbero essere in seguito utilizzate; - Non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade, mettendo al riparo anche abbeveratoi e ciotole".