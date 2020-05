Ariano: vergognoso e irrispettoso per i defunti e la città Ecco cosa accade nel piazzale di Cimitero puntualmente nel fine settimana

Ciò che accade oramai con molta frequenza nel piazzale del cimitero ad Ariano Irpino è intollerabile. L'ultima immagine è davvero vergognosa. Cataste di rifiuti ammassati, fino a bloccare persino l'ingresso dell'isola ecologica. C'è chi arriva anche da altre parti della città e dai comuni limitrofi per depositare rifiuti di ogni genere in barba ad ogni regola. Molti hanno approfittato potremo usare il termine alla "grande" nel periodo in cui il cimitero è rimasto perennemente chiuso a causa dell'emergenza Covid-19 prima dell'apertura parziale per depositare di tutto e di più all'interno dell'isola ecologica. Ad agevolare gli incivili anche il mancato funzionamento delle telecamere, fatto anche questo gravissimo. E non è di certo migliore la situazione nelle altre isole della città, Stratola, Teroso e Stillo. Anche qui inciviltà e mancanza di telecamere.