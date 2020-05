Guanti e mascherine introvabili: "Neanche a pagarle oro" L'sos delle farmacie. E l'Adoc segnala prezzi tutt'altro che calmierati

Guanti e mascherine della protezione civile introvabili ad Avellino. Con l'avvio della fase 2 i dispositivi di protezione individuale sono più che mai indispensabili per evitare una ricaduta sui contagi ma continua ad essere scarsissimo l'approvvigionamento presso le farmacie.

“Infatti stiamo ancora aspettando le mascherine - ci racconta Massimo Faretra – ce ne hanno consegnate 50-100 a fronte delle ottomila che abbiamo prenotato a settimane per due mesi con diversi positivi. Prezzi alti? Noi le altre abbiamo deciso proprio di non venderle e aspettiamo quelle della protezione civile a 61 centesimi iva compresa. Anche i guanti sono scomparsi dal mercato, non li troviamo neanche a pagarli oro".

E mentre il sindaco Festa annuncia un ordinanza per punire con pesanti sanzioni chi getta in strada guanti e mascherine, l'Adoc, l'associazione a tutela dei consumatori, segnala che quei pochissimi pezzi che si trovano in circolazione vengono venduti a prezzi tutt'altro che calmierati.

"Molte farmacie le avevano acquistate a prezzi superiori e naturalmente non avevano interesse a venderle a prezzi inferiori - spiega Gianluca De Cunzo - Direi che più che speculazioni, c'è stato un eccesso di domanda che ha favorito l'aumento dei prezzi”.