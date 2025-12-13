Arcieri del tricolle: Matilde Puorro conquista l'oro all'Indoor giovanile Il traguardo a Torre Le Nocelle

Matilde Puorro, classe 2013, conquista l’oro al Torneo giovanile di Torre Le Nocelle, tenutosi sabato 13 dicembre 2025.

La promettente giovane arciera degli Arcieri del Tricolle, arco olimpico, giovanissimi femminile, ha sbaragliato le avversarie gareggiando alla distanza di diciotto metri con bersagli concentrici con diametro di sessanta centimetri e con punteggi dall’uno al dieci.



L’arciera, con la sua consueta concentrazione e determinazione, ha meritato ampiamente di salire sul gradino più alto del podio.

