Scandone Avellino: 112-82 sulla San Paolo Ostiense in una serata speciale Celebrazioni per i 25 anni dalla promozione in A: targa a giocatori, staff e dirigenti del 2000

Rilancio immediato per la Scandone Avellino dopo la sconfitta rimediata a Benevento. Finale di 112-82 sulla San Paolo Ostiense in una serata speciale con le celebrazioni del club irpino per i 25 anni dalla promozione in Serie A. Targa a giocatori, staff e dirigenti dell'annata sportiva 1999/2000. "Era importante fare una prestazione corale, dopo la sconfitta di Benevento, e sono contento che abbiamo coinvolto tutti. - ha spiegato il coach della Scandone, Titto Carone, nel post-gara - Abbiamo gestito nel migliore dei modi anche il minutaggio dei nostri atleti per recuperarli a pieno per le prossime partite. Ci tenevo a premiare Piazza e Galli che ci hanno dato una grossa mano nei giorni in cui eravamo pochi per malesseri vari. Ringrazio lo staff tecnico per aver recuperato i nostri giocatori. Abbiamo risparmiato solo Duranti, non ancora al meglio, in modo da averlo pronto e arruolabile per la prossima trasferta di Roma". Nel prossimo turno la Scandone sarà ospite della Tiber Roma.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Scandone Avellino - San Paolo Ostiense 112-82

Parziali: 35-19; 22-18; 29-19; 26-26

Scandone: Scanzi 9, Piazza 5, Cioppa 10, Cantone 2, Ragusa 24, Quarisa 2 , Iannicelli 17 , Duranti, Tonello 1, Beck 22, Vitale 17, Lepanto, Galli 3. All. Carone

San Paolo Ostiense: Giannotti 5, Loi 5, Terrasini 2, Mugnaioli 9, Amanti 6, Cecchini 23, Iacorossi 7, Marchisio 15, Vrancianu 2, Vettor 2. All. Colella