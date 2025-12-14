Avellino: ritorno tra i rimpianti, ma con una novità per gennaio Cancellotti: "Amaro in bocca per un match equilibrato con legni colpiti e un gol annullato"

I rimpianti per le occasioni e per un gol subito in una fase che appariva di controllo: l'Avellino è rientrato così da Catanzaro con una sconfitta di misura (1-0) determinata dal gol di Cisse al 52' e con una traversa colpita da Biasci e con un gol firmato da Besaggio, ma annullato per il fallo dello stesso centrocampista su Frosinini poco prima di superare Pigliacelli. Rammarico per l'evoluzione del match al "Ceravolo", primo colpo in chiave 2026. L'Avellino ha definito l'arrivo di Marco Sala dal Como. Il terzino sinistro raggiungerà l'Irpinia già nella prossima settimana. Il classe '99, rientrato al club lariano nel giugno scorso per fine prestito dal Lecce con cui ha concluso la stagione 2024/2025, non è entrato nelle rotazioni di Fabregas e punta alla continuità in B, torneo in cui vanta 148 presenze tra Virtus Entella, Spal, Crotone, Palermo e Como (sono 10, invece, i match giocati in A tra Como e Lecce). Sarà operazione a titolo definitivo tra l'Avellino e la società lombarda con Sala che avrà modo di allenarsi subito in biancoverde grazie al nulla osta da parte del club presieduto da Suwarso.

Cancellotti dopo Catanzaro-Avellino

"È una gara che ci lascia l'amaro in bocca perché è stata equilibrata con occasioni da una parte e dall'altra e credo che quelle più nitide siano state le nostre". Così Tommaso Cancellotti si è espresso in sala stampa al "Ceravolo" dopo Catanzaro-Avellino 1-0. "Traverse e gol annullato ci lasciano amaro in bocca. Gli episodi a volte girano a favore, a volte no. Andando sotto non c'è stato l'atteggiamento arrendevole. Ci sono state diverse occasioni con una traversa colpita e un gol annullato. Abbiamo creato per il pareggio. Non si può parlare di fortuna e fortuna, ma gli episodi non sono stati favorevoli".