Cif Campania: Avellino conquista 6 seggi con 5 donne elette Una realtà associativa che vanta oltre 80 anni di storia

Si sono conclusi i lavori elettivi del nuovo congresso regionale Cif Campania nella magica cornice del Maschio Angioino di Napoli.

Una realtà associativa che vanta oltre 80 anni di storia. Storicamente il Cif si è sempre contraddistinto per spirito democratico e partecipativo, è doveroso ricordare che tra le 21 madri Costituenti alcune erano aderenti Cif, tra cui spicca la figura di Maria Federici cofondareice e presidente Cif Nazionale.

"Oggi siamo ancora qui a scrivere la storia, una storia scritta insieme lungo un tragitto epocale stravolto, impervio e fluido, si sta al passo con i tempi moderni affrontando sfide e difficoltà.Sempre accanto alle famiglie, alle donne, ai fragili".

La neo presidente regionale Campania eletta è Maria Pia Perisano aderente Cif Salero, affermato avvocata del Foro di Salerno. Ad affiancarla ci sarà il consiglio composto da 21 consiglieri.

Avellino ha conquistato 6 seggi, 5 donne elette più una di diritto: Antonia Di Nardo, Rosalba Coppola, Anna Cortese, Connie Della Sala, Francesca Archidiacono e Marianna Dello Russo.

La provincia di Avellino incassa un ottimo risultato, rappresentato nei luoghi regionali alla meglio. Tra le più votate Costantina Della Sala, sociologa e vicepresidente Cif Aiello del Sabato.