Avellino: spunta un profilo per la fascia sinistra a gennaio Via alle trattative verso la sessione invernale di calciomercato

Centotredici anni dell'Unione Sportiva Avellino: 12 dicembre, il compleanno del club irpino che vive le ore di vigilia del match con il Catanzaro. Al “Ceravolo” sarà sfida contro i giallorossi, reduci dalla vittoria ottenuta a Modena in rimonta. Dalla continuità difensiva al rilancio offensivo: i lupi corrono così verso la prossima gara con quattro punti in due gare che hanno garantito fiducia e serenità, palesate da Dimitrios Sounas e dal direttore sportivo dei lupi, Mario Aiello, a margine dell'incontro con i tifosi. Il ds biancoverde non ha nascosto le valutazioni in corso con la sessione invernale di calciomercato che è sempre più vicina. L'obiettivo di sfoltire la rosa e di inserire le pedine utili per la seconda parte della stagione: in chiave corsia mancina spunta Marco Sala, difensore classe '99, di proprietà del Como, reduce dall'anno in prestito al Lecce e mai inserito nelle rotazioni fin qui da Cesc Fabregas nel cammino ormai da big dei lariani in massima serie.