Titolo di cavaliere al carabiniere Domenico Pizzarelli: Grottaminarda onorata Tra le onorificenze dell'ordine al merito della repubblica Italiana consegnate dal prefetto

Tra le onorificenze dell’ordine al merito della repubblica Italiana consegnate ieri dal prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, a cittadini distintisi per impegno, dedizione e contributo alla comunità, spicca quella ad un cittadino di Grottaminarda, il carabiniere Domenico Pizzarelli al quale il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha conferito il titolo di Cavaliere.

Brigadiere dell'arma dei carabinieri, originario della provincia di Bari, ma residente a Grottaminarda dove ha prestato servizio dal 2006 al 2022 e dove ha creato la sua famiglia, Pizzarelli attualmente in servizio presso l'aliquota radiomobile di Mirabella Eclano, nel tempo si è distinto per la sua azione silenziosa ma costante a difesa ed in favore dei cittadini, soprattutto i più deboli, collezionando tanti riconoscimenti.

"Il Cavalier Domenico Pizzarelli, Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri – si legge nella motivazione dell'onorificenza – si è distinto per l'elevata professionalità e competenza con cui ha saputo guidare l'azione di contrasto ai fenomeni emergenziali, oltre al profondo senso del dovere che ha ispirato i numerosi riconoscimenti ricevuti nel corso del servizio. Particolarmente sensibile ai temi sociali, ha garantito un sostegno concreto alle comunità colpite dalla pandemia da Covid-19 e rivolto grande attenzione alle categorie fragili, assicurando un prezioso contributo anche durante la crisi ucraina".

Alla cerimonia di consegna dell'onorificenza al Cavalier Domenico Pizzarelli, insieme al Prefetto, presenti il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Colonnello Angelo Zito, ed il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera:

«È un grande orgoglio per noi questa onorificenza al brigadiere Pizzarelli - afferma il sindaco - una persona mite, attenta, instancabile, efficace in ogni intervento. Nel lungo periodo in cui ha prestato servizio a Grottaminarda è stato, per noi un grande punto di riferiemento, così come lo è in generale l'arma dei carabinieri e la stazione dei carabinieri di Grottaminarda, un presidio di legalità imprescindibile che ci fa sentire più sicuri e tutelati.

Vedere poi Domenico, non carabiniere ma cittadino, passeggiare, ogni tanto, per le nostre strade con la sua famiglia ci riempie di gioia, perchè ha trovato qui la sua felicità e noi ci onoriamo di essere la sua comunità".