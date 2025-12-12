Anci, Delle Grazie saluta Fico: buon lavoro presidente, viva la Campania E il neopresidente del video saluta gli irpini: viva l'Irpinia

Oggi a Roma, come delegato dell’ANCI al ForsAM XIII - il Corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale, c'era l vicesindaco di San Michele di Serino, Antonio Delle Grazie che ha personalmente salutato il neo presidente della Regione Campania. "Ho avuto il piacere di incontrare il nuovo Presidente della Giunta della Regione Campania, Roberto Fico. Insieme abbiamo realizzato un breve video per sottolineare l’inizio di una nuova fase." Racconta Delle Grazie.

"È per me una grande emozione rappresentare la mia comunità come Vice Sindaco di San Michele di Serino, insieme alla Valle del Sabato e a tutta l’Irpinia all’ANCI in questo importantissimo percorso. Sono felice che anche il Presidente Fico abbia voluto manifestare il suo affetto per la nostra terra, esclamando: “Viva l’Irpinia! Spero in un buon governo regionale, attento alle aree interne come la nostra magnifica Irpinia, che ha tanto da offrire. Ora, basta polemiche: lavoriamo tutti insieme in maniera costruttiva per il bene delle nostre amate comunità, con particolare attenzione soprattutto alle politiche sanitarie. Lo meritiamo.” Viva la Valle del Sabato, viva l’Irpinia, viva la Regione Campania". Conclude Delle Grazie.