Padri separati, disoccupati e famiglie monoreddito: sempre più poveri alla Mensa Avellino, emergenza povertà. I dati preoccupano: 60 persone ogni giorno a mensa e quasi 500 pacchi

Emergenza povertà ad Avellino, sempre più persone fanno capo alla Mensa. Padri separati, persone in preda al disagio o alla solitudine: aumentano i bisognosi, giorno dopo giorno. Sono 60 le persone bisognose che ogni giorno fanno capo alla mensa dei poveri, di via Morelli e Silvati, e sono quasi 500 i pacchi alimentari consegnati a famiglie e persone che si scoprono improvvisamente povere. “Ci rendiamo conto che sono sempre più numerose le persone bisognose e spesso anche preda di disagio mentale – spiega Costantino del Gaudio responsabile della struttura -. Per questo è nato il pronto intervento sociale. “Una svolta operativa per il supporto alle fragilità sociali, un servizio innovativo, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che rivoluziona il modo di affrontare le crisi e le vulnerabilità della città di Avellino e dei comuni che fanno parte dell’Ambito A04.

L’Azienda Speciale Consortile A04, Percorsi Consorzio di Cooperative Sociali, l’“Opera Segno” della Caritas Diocesana di Avellino, insieme alla Fondazione Opus Solidarietatis Pax Onlus, annunciano la nascita del Pronto Intervento Sociale (PIS) – spiega D'Orta direttore della Caritas Avellino -Il P.I.S. è concepito per affrontare situazioni di disagio (come grave marginalità, homeless, violenza domestica e di genere, emergenze familiari) che nel territorio dell’Ambito Sociale A04 risultano talvolta aggravate da dinamiche demografiche e precarietà lavorativa.

Il servizio si basa su una triplice struttura che garantisce tempestività e competenza: Sala Operativa P.I.S. (SOPIS); Numero Verde Unico di Emergenza; Unità Speciale di Pronto Intervento Sociale (USPIS), composto da Assistenti Sociali, Operatori Socio-Sanitari, Mediatori Culturali e Autisti, con reperibilità H24 di un Psicologo ed Educatore professionale per consulenze e supporto post-intervento.

“Con il PIS abbiamo costruito un sistema capace non solo di rispondere all'emergenza, ma di trasformarla in un'occasione di riscatto e crescita, abbattendo barriere burocratiche e logistiche per una maggiore accessibilità ai servizi" spiega Adelaide del Grosso, presidente di Percorsi. Antonio D’Orta, direttore della Caritas diocesana di Avellino, aggiunge: "Il Pronto Intervento Sociale è un sistema vivo, preventivo e generativo. La nostra azione congiunta garantisce che la risposta al bisogno sia sempre tempestiva, mirata e orientata alla promozione della dignità e del benessere complessivo delle persone." Il progetto PIS va oltre la semplice assistenza immediata, puntando a un cambiamento duraturo grazie alla sua forte capacità di attivazione della rete territoriale.