Tragedia a Calitri, addio a Natale Buscemi: "Sarai l'angelo più bello" Il giovane si è spento ieri improvvisamente nella sua Calitri

Dramma nel comune di Calitri dove si è spento improvvisamente, ieri pomeriggio 11 dicembre 2025, Natale Buscemi, giovane del posto particolarmente amato ed apprezzato in paese. Il sindaco e l'amminstrazione hanno voluto sui social condividere il dolore e cordoglio per la tragica scomparsa del giovane. “L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia Buscemi/Lombardi per la perdita del caro Natale”. Si legge in un post, che in poche ore ha raccolto centinaia di commenti in ricordo di Natale. Ieri il tragico decesso è avvenuto nel piccolo comune irpino. In poche ore la notizia si è rapidamente diffusa tra Calitri e negli altri comuni. Natale era un volontario, un cittadino attivo e presente nella sua comunità. Volontario della Misericordia, amico del forum dei giovani era membro dell'associazione “I teatranti del Sipario”. Il teatro era la sua grande passione, che con tenacia e talento portava avanti da anni.

"Questa uscita di scena è un duro colpo per tutti noi teatranti. Custodiremo con grande affetto le emozioni e i momenti vissuti insieme, troppo pochi", hanno scritto su facebook i compontenti de I Teatranti del Sipario Aps. I funerali non sono stati ancora fissati e c'è attesa per poter dare l'ultimo saluto a Natale. L'intera comunità calitrana si è stretta intorno alla madre di Natale, Maria Rosaria e al suo compagno Vincenzo, ai fratelli, sorelle, cognati nipoti, zii e cugini tutti.