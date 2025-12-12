Violenta lite tra padre e figlio a Vallata: arrestato un 46enne L'uomo ha anche minacciato e spintonato i carabinieri, opponendo attiva resistenza

Questa notte in Irpinia, a Vallata, i carabinieri della stazione di Trevico hanno arrestato, in flagranza di reato, un 46enne del posto ritenuto responsabile dei reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti nella Baronia, presso l’abitazione dell’uomo a seguito di richiesta per una lite con il figlio convivente: secondo quanto ricostruito, poco prima, in un momento d’ira, il 46enne avrebbe danneggiato il computer del giovane.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha minacciato e spintonato i carabinieri, opponendo attiva resistenza. Sul luogo dell’intervento è giunto anche personale sanitario del “118”, ma l’uomo ha rifiutato di farsi visitare.

Con non poca fatica, i militari sono riusciti a calmare l’esagitato e a riportare la situazione alla normalità. Su disposizione della procura della repubblica di Benevento, il 46enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. I familiari conviventi, per garantirne l’incolumità, sono stati collocati in idonea struttura.