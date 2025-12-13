Catanzaro-Avellino, Biancolino: "Peccato, il pareggio era il risultato giusto" Le parole del tecnico biancoverde dopo la sconfitta rimediata al Ceravolo

Ecco le dichiarazioni di Biancolino al termine del match col Catanzaro: "Sapevamo di affrontare una squadra reduce da un periodo importante, in un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo aspettato troppo, ma questo non significa che ci hanno messo in difficoltà, tranne qualche mischia fuori area. Noi con qualche ripartenza avremmo potuto fare qualcosa di importante. Meglio nel secondo tempo, abbiamo cercato di metterli in difficoltà. Loro con un tiro in porta ci hanno fatto gol. Peccato, un pareggio era giusto, soprattutto per muovere la classifica. Chiedo sempre qualcosa in più da qualsiasi calciatore. Mi aspettavo una scossa che serviva, più che altro per riprendere la partita".

Biancolino e l'assetto tattico

"Stiamo difendendo meglio, ma non riusciamo a fare gol. Mi adatto a ciò che vedo in settimana, sulle caratteristiche dei ragazzi che sono abituati a giocare a tre. Nell'ultimo periodo ho visto una difesa che tiene botta e un centrocampo solido. In avanti mi aspetto qualcosa in più, in questa categoria se non sei cinico perdi".

Biancolino e gli infortunati

"Favilli è un calciatore importante, ma ci vuole ancora tempo per rivederlo al meglio della condizione. Ha bisogno di allenarsi con la squadra e di mettere minutaggio nelle gambe. Lo stesso vale per D'Andrea. Stiamo vedendo gli infortunati, Armellino, lo stesso Insigne e Milani".