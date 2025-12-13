Guardia nazionale ambientale: volontari accolgono piccoli e grandi ad Ariano

Non solo mercatini, musica e divertimento. In via Marconi nel centro storico di Ariano Irpino brilla la "Guardia nazionale ambientale".
I volontari si apprestano ad accogliere piccoli e grandi il prossimo 20 dicembre, dalle 10.00 alle 21.00 nella loro sede operativa. "Il nostro babbo Natale vi aspetta con tanti dolcette e sorprese".
Sarà l'occasione per avvicinarsi all'associazione che opera con grande impegno e serietà sul territorio a tutela dell'ambiente.
Vigilanza ambientale, zoofila, venatoria, ittica, zootecnica, servizio safety & security, protezione civile, antincendio, operatori Asa (addetti alle segnalazioni aggiuntive), agenti ufficiali di polizia giudiziaria. Un lungo elenco di servizi svolti da parte della dell'associazione guardia nazionale ambientale dalla Campania, in collaborazione con il distaccamento di Ariano Irpino.