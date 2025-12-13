Catanzaro-Avellino 1-0: tabellino e voti dei lupi Sconfitta al Ceravolo per i lupi allenati da Biancolino

Sesta sconfitta stagionale per l'Avellino che è caduto al Ceravolo contro il Catanzaro. A decidere l'incontro è stata una marcatura di Cissè, realizzata dopo sette minuti dall'inizio del secondo tempo. Non è stata decisiva la reazione dei lupi che hanno sfiorato il vantaggio con Biasci, fermato dalla traversa. La squadra di Biancolino scivola al dodicesimo posto a quota 20 punti.

Catanzaro-Avellino 1-0

CATANZARO (3-4-1-2): Pigliacelli 6; Cassandro 6, Brighenti 6.5, Antonini 6; Favasuli 6, Petriccione 6.5, Pontisso 6.5 (43'st Alesi sv), D'Alessandro 5.5 (32'st Frosinini 6); Cissè 6.5 (24'st Pandolfi 6); Pittarello 5.5 (24'st Rispoli 5.5), lemmello (43'st Nuamah). A disp.: Marietta, Liberali, Di Chiara, Bettella, Verrengia, Oudin, Buso. All.: Aquilani 6

AVELLINO (3-5-2): Daffara 5.5; Enrici 5, Simic 6, Fontanarosa 5.5; Missori 5 (19'st Russo 6), Kumi 5.5 (12'st Besaggio 5.5), Palumbo 5.5 (37'st Crespi sv), Sounas 6, Cancellotti 6; Biasci 6, Tutino 5.5 (19'st Patierno 5). A disp.: Iannarilli, Manzi, Cagnano, Gyabuaa, Palmiero, Panico, Lescano. All.: Biancolino 5.5

Arbitro: Calzavara di Varese. Assistenti: Di Gioia di Nola e Pressato di Latina. Quarto ufficiale: Striamo di Salerno. VAR e AVAR: Gualtieri di Asti e Manganiello di Pinerolo

Marcatore: 7'st Cissè

Note: Ammoniti Petriccione, Missori, Pittarello, Besaggio, Rispoli. Minuti di recupero 2'pt e 5'st