Centro autismo ad Avellino, Mid: "Il regalo di Natale è diventato realtà" Promessa mantenuta da parte del commissario Perrotta, del prefetto Riflesso e del manager Asl Conte

Le associazioni movimento italiano disabili, l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e il movimento Irpino antiviolenza raccolgono con favore e soddisfazione la notizia relativa alla firma della convenzione per la futura gestione del centro per l’autismo di Avellino che avverrà il prossimo 15 dicembre nella sede della regione Campania a Napoli a palazzo Santa Lucia, dove saranno presenti il governatore della Campania Roberto Fico, il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Concetta Conte e la commissaria prefettizia del comune di Avellino Giuliana Perrotta.

"Proprio il commissario prefettizio del comune di Avellino Giuliana Perrotta ha mantenuto fede alla parola dataci a margine dell’incontro avvenuto lo scorso mese di ottobre con le nostre realtà.

Difatti Perrotta aveva affermato che avrebbe fatto il regalo di Natale alle famiglie dei ragazzi affetti dai disturbi dallo spettro autistico con la firma del documento che a breve verrà siglato.

Le associazioni ringraziano il prefetto di Avellino per la coerenza e l’impegno dimostrato e messo in campo in questo lungo percorso fatto di incontri e tavoli istituzionali alla presenza dei rappresentanti delle nostre realtà associative".

I responsabili delle realtà associative Giovanni Esposito per il Mid, Pasquale Luca Nacca per l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e Rita Nicastro per il movimento Irpino antiviolenza auspicano che al più presto ci sarà il taglio del nastro per la tanta agognata apertura del centro di Valle insieme a tutti i cittadini.